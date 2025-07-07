На строительство первого участка второй линии казанского метрополитена направили еще более 1,2 млрд руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На строительство второй линии метро Казани выделили еще 1,2 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На строительство второй линии метро Казани выделили еще 1,2 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первый участок второй линии метро Казани пройдет от станции метро «Фучика» до станции «Сахарова».

Заказчиком строительства является «Главстрой Республики Татарстан». Денежные средства будут направлены из бюджета Татарстана. Работы должны завершить до 1 декабря 2025 года.

По данным прошлых тендеров, контракты на работы заключили с организацией «Казметстрой». По информации Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 3,9 млрд руб., а прибыль — 1,2 млрд руб. По данным портала, с компанией уже был заключен ряд договоров на работы по строительству второй линии метро Казани, их общая сумма составляет более 17,3 млрд руб.

Диана Соловьёва