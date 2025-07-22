От Stellantis потребовали компенсаций из-за дефектов подушек безопасности

Организация по защите прав потребителей UFC-Que Choisir подала иск в общий суд Парижа к автоконцерну Stellantis. Группа требует от производителя выплаты компенсаций всем владельцам автомобилей концерна во Франции, которые вынуждены были перестать пользоваться своими машинами из-за дефектов подушек безопасности Takata.

В феврале этого года Citroen и DS (оба бренда входят в Stellantis) попросили владельцев 237 тыс. автомобилей C3 и DS3 2008–2013 годов выпуска из северных регионов Франции немедленно перестать ездить на этих автомобилях из-за опасности взрыва подушек Takata Airbags. В конце июня правительство Франции приказало автопроизводителям остановить эксплуатацию 800 тыс. автомобилей, оснащенных подушками безопасности Takata. Это был не первый подобный указ, а общее количество автомобилей, попавших за последние годы под действие запрета, достигло 1,7 млн.

UFC-Que Choisir подала иск к Stellantis за «хаотичные и необоснованные» действия и требует выплаты компенсаций всем клиентам концерна, чей транспорт попал под программу запрета эксплуатации начиная с 2023 года.

За последние 15 лет в мире зафиксировано не менее 60 случаев смерти из-за взрывов подушек безопасности Takata, из которых 18 — во Франции.

Кирилл Сарханянц