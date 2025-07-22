Минздрав США меняет правила трансплантации органов из-за грубых нарушений

Министерство здравоохранения и социальных служб США займется масштабным реформированием системы трансплантации органов. Проведенное ранее расследование выявило несколько случаев изъятия органов у еще живых пациентов. Об этом говорится в заявлении главы министерства Роберта Кеннеди-младшего.

«Наша проверка показала, что больницы допускали начало процедуры изъятия органов тогда, когда пациенты еще подавали признаки жизни, и это ужасно»,— заявил господин Кеннеди-младший, пообещав привлечь к ответственности уличенные в такой деятельности организации. По словам министра, должна быть перестроена вся система, поскольку «жизнь каждого потенциального донора является святыней, и обращаться с ней нужно соответствующим образом».

О нарушениях в системе пересадки органов написала 21 июля газета The New York Times, которая провела собственное расследование с учетом аналогичных расследований в нескольких штатах США. В дополнение к 73 случаям нарушения правил трансплантации, выявленных за 4 года, издание установило еще 12. Опираясь на эти данные, Минздрав США распорядился о возобновлении расследования случая в штате Кентукки, когда у 36-летнего местного жителя извлекали органы, хотя он в тот момент качал головой и сгибал колени. Расследование, как утверждают в министерстве, было закрыто администрацией Джо Байдена.

Алена Миклашевская