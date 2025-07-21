В США участились случаи изъятия органов у еще живых доноров

Как сообщает The New York Times, в больницах США стали чаще отмечать случаи изъятия органов у живых пациентов и нарушений протоколов проведения подобных процедур.

В сентябре 2024 года, после случая изъятия органов у живого пациента в штате Кентукки, там было проведено расследование системы трансплантации органов. Оно выявило еще 73 случая за четыре года. The New York Times провела собственное расследование, выявив еще 12 похожих случаев по всей стране.

Так, в Алабаме врачи начали извлечение органов у пациентки через 103 минуты после отключения ИВЛ, посчитав, что она мертва. Однако вскрыв грудную клетку выяснили, что сердце еще билось. Операцию остановили.

В Нью-Мексико 38-летняя женщина впала в кому и была доставлена в больницу. Врачи сообщили ее семье, что у нее нет шансов на восстановление, и родственники дали согласие на донорство органов. Но во время подготовки к операции сестры заметили, что у пациентки текут слезы и она моргнула в ответ на просьбу врача. Операцию отменили, и впоследствии женщина полностью выздоровела.

По словам невролога Калифорнийского университета Уэйда Смита, подобные инциденты «происходят чаще, чем принято думать». Связано это с тем, что правительство США оценивает трансплантационные организации по количеству проведенных операций. Поэтому, боясь отзыва лицензий, они активно подталкивают семьи к согласию на изъятие органов.

После проведения расследования правительство США усилило контроль над трансплантационной отраслью. Сами организации по закупке органов утверждают, что подобные инциденты единичны, а протоколы соблюдаются в полном объеме.

Семен Тумайкин