В московском метро тестируют нейросеть-диктора

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что на Сокольнической линии метро тестируют технологии искусственного интеллекта для создания аудиосообщений. По его словам, нейросеть-диктора будут использовать для оперативной озвучки информации «в едином стиле московского транспорта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«После пилотного запуска технологии на Сокольнической линии примем решение о дальнейшем использовании ее в метро и за его пределами. При этом будем учитывать пожелания пассажиров»,— приводит слова господина Ликсутова столичный дептранс.

Заммэра Москвы подчеркнул, что новые технологии решили протестировать на красной ветке из-за ее загруженности и большого количества пересадок на МЦК, МЦД, авто и ж/д вокзалы и другие линии метро. На ней также находится станция «Комсомольская». Она обслуживает три вокзала (Ленинградский, Ярославский и Казанский) и соединяет переходами ветку с Кольцевой линией и МЦД.