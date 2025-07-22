Четверым участникам нападения на Курскую область назначили сроки от 15 до 16 лет

Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры четверым участникам вторжения в Курскую область. Им назначено лишение свободы на сроки от 15 до 16 лет. Осужденные — военнослужащие 129-й отдельной бригады теробороны Александр Михаревич, Сергей Ткаченко и Михаил Белов и батальона оперативного предназначения нацгвардии Украины Назар Воличенко.

Все четверо признаны виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). По версии следствия, Воличенко и Михаревич в ноябре 2024 года в составе своих подразделений вторглись на бронетранспортерах «Казак» в Суджанский район и участвовали в блокировании села Плехово. 23 и 24 ноября их задержали. Ткаченко и Белов вторглись в Курскую область 1 февраля 2025 года в районе села Горналь, заняли позицию возле села Гуево и на следующий день были задержаны.

Суд назначил Воличенко и Белову 15 лет лишения свободы, Михаревичу и Ткаченко — 16 лет. Первые три года они проведут в тюрьме, передает ТАСС.

Бои с Вооруженными силам Украины (ВСУ) в Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона.