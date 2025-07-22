Бывшему адвокату экс-главы Ижевска Нане Парулава ужесточили меру пресечения

22 июля Верховный Суд Удмуртии изменил меру пресечения председателю коллегии адвокатов республики «Канон» Нане Парулава с домашнего ареста на заключения под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Постановление предыдущей судебной инстанции — Индустриального райсуд Ижевска — было обжаловано гособвинителем. Нану Парулава вернули в СИЗО, срок содержания продлен на 28 суток, до 18 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание от 15 июля 2025 года

Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии Судебное заседание от 15 июля 2025 года

Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Напомним, фигурантка обвиняется в организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны и в сети интернет, совершенных организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Нану Парулава задержали 20 января 2025 года.

Следствие считает, что обвиняемая в январе-декабре 2024 года под видом юридических услуг «обеспечивала осуществление преступной деятельности» в составе организованной группы, проводившей азартные игры в Ижевске. Для этого использовались помещения на улицах Холмогорова, Орджоникидзе и Авангардной. Ранее Нана Парулава выступала защитником бывшего главы города Олега Бекмеметьева.