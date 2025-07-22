Турпоток в Кисловодск вырос на 12,7% в первом полугодии

Кисловодск установил исторический рекорд по количеству туристов за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Моисеев / t.me Фото: Евгений Моисеев / t.me

Более 256 тыс. человек отдохнули в коллективных средствах размещения за первые шесть месяцев 2025 года, что на 12,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

По предварительным данным сотовых операторов, с января по июнь текущего года Кисловодск принял около 960 тыс. человек. Из них более 600 тыс. туристов приехали с пребыванием свыше суток, около 359 тыс. экскурсантов посетили город-курорт без ночевок.

Средняя продолжительность пребывания в санаториях составила девять дней, в гостиницах — пять дней.

«В этом году продолжаем уверенно сохранять тенденцию роста турпотока»,— отметил Евгений Моисеев.

Глава города подчеркнул, что статистика не учитывает туристов, разместившихся в частном секторе, которых по данным более чем в два раза больше.

Администрация продолжает работу над улучшением курортной инфраструктуры, повышением качества услуг и созданием комфортных условий для отдыха. На текущей неделе планируется проведение третьего Фестиваля солнечного сыра.

Глава города также отметил, что рост потока отдыхающих способствует развитию городской экономики, увеличению бюджетных доходов, созданию новых рабочих мест и повышению заработных плат жителей.

Тат Гаспарян