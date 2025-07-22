В Новочеркасске появится завод геосинтетических материалов за 600 млн рублей

ООО «Геопродукт» планирует начать строительство завода по производству строительных геосинтетических материалов и габионно-сетчатых конструкций в Новочеркасске в 2027 году. Объем инвестиций в проект составит 600 млн руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По мнению региональных властей, проект внесет значительный вклад в промышленное и экономическое развитие области, а также обеспечит создание новых рабочих мест.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Геопродукт» зарегистрирована в Москве в 2010 г. Основным видом деятельности организации является изготовление изделий из проволоки и пружин. Руководит предприятием Станислав Романов, единственным учредителем выступает Александр Гезин. Выручка компании в 2024 году достигла 558 млн руб., чистая прибыль составила 4,3 млн руб.

Валентина Любашенко