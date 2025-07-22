Госавтоинспекция Ставрополья провела рейды по соблюдению ПДД

Сводный отряд Госавтоинспекции зафиксировал 31 нарушение ПДД во время профилактических рейдов на территории Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ

По сообщению ведомства, девять нарушений связаны с использованием пленочного покрытия, светопропускаемость которого не соответствует требованиям технического регламента о безопасности ТС. Один водитель находился в состоянии опьянения. В отношении него собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

«Инспекторы остановили трех подростков, управлявших мототранспортом, один из которых не достиг 16-летнего возраста. Два транспортных средства отправили на спецстоянку, третье передали матери несовершеннолетнего. Родителей привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»)»,— приводятся в сообщении слова инспектора ГИБДД.

Около десяти нарушений касались неправильной перевозки детей в автомобилях, неиспользования ремней безопасности и мотошлемов, а также неправильного маневрирования. Трое граждан не погасили административные штрафы вовремя, еще трое мотоциклистов нарушили правила использования световых приборов.

Профилактические рейды продолжатся на территории всего региона.

Валентина Любашенко