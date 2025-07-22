В ННГУ с 2026 года планируют уходить от Болонской системы образования

ННГУ им Н.И. Лобачевского готов с 2026 года перевести три направления обучения с Болонской системы высшего образования на систему «базовое высшее—специализированное высшее—аспирантура». Об этом начальник управления профориентации и приема абитуриентов ННГУ Павел Агрба рассказал «Коммерсанту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начать переход на новую систему образования там планируют с наиболее приоритетных для вуза направлений. По словам господина Агрбы, это несколько программ юрфака и химфака, а также Института экономики. «Мы бы хотели начать процесс перехода после приемной кампании 2025 года, чтобы иметь возможность реализации в 2026 году», — сказал он.

По данным «Коммерсанта», Минобрнауки готовится расширить список участников пилотного проекта по ускоренному переходу на новую систему высшего образования. Он стартовал в 2023 году. Сейчас в списке шесть университетов, но в него могут попасть и другие вузы страны, у которых есть право на разработку собственных образовательных стандартов.

Напомним, что Минобрнауки анонсировало отказ от Болонской системы в 2022 году.

Анастасия Титова