В Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены два человека

На хуторе Леоновка в Валуйском округе Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю. В результате ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

У одного из пострадавших диагностировали проникающее ранение груди, а также множественные осколочные ранения спины, рук и ног. Его состояние оценивается как тяжелое. У второго — осколочные ранения лица, грудной клетки и руки средней степени тяжести.

Белгородцев доставляют в Валуйскую центральную райбольницу.

Кабира Гасанова