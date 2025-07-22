В Крыму задержали подростков из Москвы из-за видео с монументом ВОВ

Сотрудники полиции задержали в Феодосии трех молодых людей, снявших видео на Обелиске Славы в поселке Орджоникидзе. Задержанные — жители Москвы 18 и 19 лет, а также 17-летний житель Подольска. Они приехали в Крым на отдых.

Согласно пресс-релизу регионального МВД, полицейские нашли видео в ходе мониторинга интернета. На кадрах показано, как молодой человек залезает на вершину мемориала, посвященному памяти солдат Великой Отечественной войны.

По данным МВД, подростки познакомились на набережной Феодосии. Прогуливаясь вблизи монумента, двое из них предложили несовершеннолетнему приятелю залезть на памятник. Они хотели опубликовать видео в соцсетях для увеличения количества подписчиков, считают правоохранители. МВД опубликовало видео с двумя подростками, их лица скрыты. Оба на камеру приносят извинения и говорят, что раскаиваются в своих действиях.