МИД расширил список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию

МИД России в ответ на введение Евросоюзом 17-го и 18-го пакетов антироссийских санкций расширил список лиц, которым запрещен въезд в РФ. По утверждению ведомства, европейские санкции «подрывают прерогативы» Совбеза ООН.

Въезд в РФ запрещен:

Сотрудникам силовых ведомств, государственным и коммерческим организациям, гражданам стран-членов Евросоюза и других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Украине или пытавшихся подорвать территориальную целостность России;

Представителям евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимающихся созданием «трибунала» в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов, ответственных за введение санкций против России;

Гражданским активистам, «отличившимся» русофобской риторикой;

Депутатам стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.

Совет Евросоюза утвердил 17-й и 18-й пакеты санкций в отношении России 20 мая и 18 июля. Последний затронул 18 физлиц и 41 юрлицо и предполагает снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, а также прямые санкции против индийского НПЗ «Вадинар», где миноритарная доля принадлежит «Роснефти».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ценовой потолок поплыл».

Лусине Баласян