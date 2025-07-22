В Омске нашли мертвым бизнесмена, осужденного за растрату 1,7 млрд рублей

В Омске обнаружили мертвым местного бизнесмена Станислава Мацелевича, ранее судимого по обвинениям в растрате и мошенничестве. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Сообщается, что тело предпринимателя нашли в парке.

Приоритетной версией смерти бизнесмена назвали суицид. Обстоятельства происшествия не уточняются.

В 2015 году бывший руководитель «Первой гильдии строителей» Станислав Мацелевич был задержан по обвинению в растрате 1,7 млрд руб., создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, а также мошенничестве и хищении имущества. Спустя шесть лет его приговорили, однако было учтено время пребывания бизнесмена в СИЗО, поэтому уже в 2022 году он вышел на свободу. Суд также обязал его выплатить почти 1,3 млрд руб. В ноябре 2023 года в Омской области сгорел дом господина Мацелевича. Он тогда заявил, что причиной пожара стало то, что «кто-то из гостей неудачно покурил».