Бастрыкин и Краснов соболезнуют в связи со смертью главы ВС РФ Подносовой

Генпрокурор Игорь Краснов и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразили соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Ирины Подносовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Бастрыкин назвал председателя суда «достойным представителем» юридического факультета Ленинградского государственного университета. «Мы запомним Ирину Леонидовну как очаровательную женщину, как честного, независимого судью. Она всегда будет примером для будущих поколений юристов»,— написал глава СКР.

Господин Краснов отметил, что госпожа Подносова «была искренне предана своему дела». «Всегда демонстрировала глубочайший профессионализм, высокое чувство ответственности, неравнодушие к судьбам людей и особую человеческую мудрость»,— сказал генпрокурор.

Ирина Подносова умерла 22 июля в возрасте 71 года в Москве. По данным собеседников «Ъ», причиной смерти стало онкологическое заболевание. Его диагностировали после назначения госпожи Подносовой. Дата и место прощания с председателем Верховного суда еще неизвестны.

Полина Мотызлевская