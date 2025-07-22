ММК сохраняет лидерство в производстве ключевой металлопродукции

Магнитогорский металлургический комбинат вновь занял первое место среди производителей листового проката, а также оцинкованного и окрашенного металла по версии рейтинга российских производителей и поставщиков металлопродукции за первое полугодие 2025 года, представленного ведущим отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Серебряков Фото: Андрей Серебряков

Лидирующие позиции Группы ММК сразу в двух ключевых категориях рейтинга отражают результаты масштабной инвестиционной программы компании. В период с 2000 по 2024 год на реализацию инвестиционных проектов Группа ММК направила около 770 млрд рублей, в том числе ПАО «ММК» – 590 млрд руб. Существенной модернизации в том числе с помощью цифровых решений подвергся прокатный передел. В числе знаковых проектов – строительство комплексов по производству толстолистового проката и выпуску холоднокатаного проката для автомобильной промышленности. Кроме того, были введены в работу 3 агрегата непрерывного горячего цинкования и 2 агрегата полимерных покрытий, реконструирован реверсивный 2-х клетевой стан холодной прокатки. Эти и другие проекты по обновлению и запуску мощностей позволили расширить продуктовую линейку и повысить качество выпускаемой продукции.

Глобально ММК остаётся одним из драйверов российской промышленности, обеспечивая потребности базовых отраслей в качественной и современной металлопродукции. Компания выпускает широкий сортамент металлов с акцентом на премиальный прокат с высокой добавленной стоимостью. Компания удерживает лидирующие позиции в поставках продукции для трубных предприятий, российского судостроения и автопрома.

Лидером ММК остаётся и в поставках оцинкованного и окрашенного проката на российский рынок – в 2024 году их объем составил 1,6 млн тонн, в том числе 1,2 млн тонн оцинкованного проката и 0,4 млн тонн проката с полимерным покрытием. Компания фокусируется на премиальной продукции в этом сегменте, демонстрируя стабильно высокий уровень продаж. В прошлом году было реализовано 357 тыс. тонн такой продукции (287 тыс. тонн годом ранее), что составило 19 % от общего объема продаж металла с покрытием. К числу премиальной продукции относятся горячеоцинкованный прокат для автомобильной промышленности и «крепких» строительных марок стали, прокат со «сморщенной» фактурой поверхности, декоративный прокат SteelArt.

В рамках рейтинга ММК также вошел в пятерку ведущих производителей сортового проката. В список лучших по другим направлениям попали две дочерние структуры Группы ММК. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занял второе место в рейтинге производителей метизной продукции, а Торговый дом ММК стал вторым в России в своём сегменте.

Справочно: Рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составлен журналом на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лидеров учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.

ПАО «ММК»