Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Автобус с 33 туристами из России попал в аварию в районе Сиде в турецкой провинции Анталья. Один человек госпитализирован. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Больше никто из пассажиров не получил серьезных травм, туристов доставили в отели. Все отдыхающие были застрахованы. АТОР поддерживает постоянную связь с представителями туроператора. «Оказывается необходимое содействие»,— говорится в заявлении.

TRT Haber сообщает о ДТП с участием трех туристических микроавтобусов в Серике недалеко от Сиде. Согласно публикации, всего в списке пострадавших — шесть человек, это водители и трое пассажиров. Их состояние удовлетворительное. На место происшествия были направлены сотрудники полиции, пожарные и медицинские бригады. Полиция начала расследование.