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Коммерсантъ FM
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Пентагон вывел 700 морпехов из Лос-Анджелеса

Министерство обороны США объявило о выводе морских пехотинцев из Лос-Анджелеса. Ранее их отправили в город для обеспечения порядка в ходе массовых протестов против иммиграционной политики Дональда Трампа.

В начале июня по распоряжению президента США в город были введены 4 тыс. бойцов Нацгвардии и 700 морских пехотинцев. Морпехи охраняли федеральные учреждения в городе, в частности, объекты Службы иммиграции и таможенного контроля США, которые были одними из главных мишеней протестующих, выступавших против ужесточения миграционной политики и массовых депортаций.

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом пытались через суд признать размещение нацгвардейцев и морпехов в городе незаконным, но потерпели неудачу.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил 22 июля, что присутствие военных в Лос-Анджелесе «послало четкий сигнал: беззаконие недопустимо».

Подробнее — в материале «Ъ» «В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом».

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Массовые беспорядки в Лос-Анджелесе

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Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Задержание участника протестов

Задержание участника протестов

Фото: Jae C. Hong / AP

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Фото: Eric Thayer / AP

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Среди участников протестов есть пострадавшие

Среди участников протестов есть пострадавшие

Фото: Eric Thayer / AP

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Фото: Ethan Swope / AP

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Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Задержание участника протестов

Фото: Jae C. Hong / AP

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Фото: Eric Thayer / AP

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Среди участников протестов есть пострадавшие

Фото: Eric Thayer / AP

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Фото: Ethan Swope / AP

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