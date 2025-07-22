В Москве под Ростокинским мостом восстановили движение автотранспорта
Движение автомобилей под Ростокинским мостом в Москве восстановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мосводостока».
Сотрудники организации использовали откачивающую технику и мощные насосные установки, чтобы избавиться от скоплений воды. Сейчас все последствия ливня на месте ликвидированы, уточнили в «Мосводостоке».
Накануне предприятие сообщало, что дорога оказалась затоплена из-за вышедшей из берегов реки Яуза. По данным на 19:31 мск, уровень в ней поднялся на 2,5 метра.
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