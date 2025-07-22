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Коммерсантъ FM
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В Москве под Ростокинским мостом восстановили движение автотранспорта

Движение автомобилей под Ростокинским мостом в Москве восстановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мосводостока».

Сотрудники организации использовали откачивающую технику и мощные насосные установки, чтобы избавиться от скоплений воды. Сейчас все последствия ливня на месте ликвидированы, уточнили в «Мосводостоке».

Накануне предприятие сообщало, что дорога оказалась затоплена из-за вышедшей из берегов реки Яуза. По данным на 19:31 мск, уровень в ней поднялся на 2,5 метра.

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Последствия ливня в Москве

Последствия ливня в Москве

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

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Последствия ливня в Москве

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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