В Москве под Ростокинским мостом восстановили движение автотранспорта

Движение автомобилей под Ростокинским мостом в Москве восстановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мосводостока».

Сотрудники организации использовали откачивающую технику и мощные насосные установки, чтобы избавиться от скоплений воды. Сейчас все последствия ливня на месте ликвидированы, уточнили в «Мосводостоке».

Накануне предприятие сообщало, что дорога оказалась затоплена из-за вышедшей из берегов реки Яуза. По данным на 19:31 мск, уровень в ней поднялся на 2,5 метра.