Напавшая на самарца мигрантка продолжает незаконно торговать на проспекте Ленина

Мигрантка, ранее пытавшаяся напасть с ножом на жителя Самары, продолжает незаконно торговать на проспекте Ленина. В настоящее время она пытается реализовывать овощи и фрукты прямо с машины, стоящей во дворе жилого дома. На видео торговка говорит, что «все работают без документов».

Ранее в социальных сетях появилась информация, что вблизи одного из многоквартирных домов на проспекте Ленина мигрантами осуществляется незаконная торговля продуктами. На просьбу местных жителей продемонстрировать разрешительную документацию женщина-продавец отреагировала агрессивно и стала угрожать физической расправой, демонстрируя нож.

Ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об организации мигрантами незаконной торговли.

Андрей Сазонов