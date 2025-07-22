В Ярославской области задержали пособника спецслужб Украины

ФСБ сообщила о задержании трех человек, сотрудничавших с украинскими спецслужбами, в ДНР, Ярославской и Липецкой областях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, задержанные были завербованы через зарубежные мессенджеры для участия в диверсионной и террористической деятельности. Они готовили теракты, передавали данные о российских военных и пытались вовлечь граждан России в террористическую деятельность. В частности, в Ярославле была задержана гражданка Украины, которая собирала самодельное взрывное устройство для взрыва на железной дороге.

Все трое находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в подготовке теракта, вовлечении в террористическую деятельность и государственной измене.