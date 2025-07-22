Владелец сгоревшего в Приамурье хостела получил шесть лет колонии

Благовещенский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении владельца незаконного хостела, по вине которого в марте 2025 года при пожаре погибли постояльцы. Об этом сообщает во вторник, 22 июля, прокуратура Амурской области.

Предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и приговорен к шести годам колонии общего режима. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией и функционированием мест, предназначенных для постоянного проживания людей.

Пожар случился ночью 13 марта, пять постояльцев погибли, трое пострадали. Как установил суд, фигурант обустроил в нежилом помещении 12 комнат, которые сдавал в аренду, при этом противопожарная система в помещениях отсутствовала. В тот день в результате аварийного режима работы электрооборудования в здании произошел пожар.

В суде предприниматель полностью признал вину. Приговор в законную силу пока не вступил.

Анна Яшина, Благовещенск