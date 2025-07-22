В Ярославле сбили двух велосипедистов

В Ярославле за последние сутки в ДТП пострадали двое велосипедистов. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

21 июля около 18:16 на улице Попова, недалеко от дома №24, автомобиль Hyundai под управлением водителя 2005 года рождения столкнулся с электровелосипедом. Велосипедист, также 2005 года рождения, получил травмы и нуждается в амбулаторном лечении.

В тот же день в 22:42 на проспекте Машиностроителей, возле дома №48, водитель автомобиля Lada 1974 года рождения сбил велосипедиста 1982 года рождения. Велосипедист был госпитализирован.

Полиция расследует оба инцидента и призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, особенно в темное время суток.

Антон Голицын