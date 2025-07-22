Моор: Тюменская область сэкономила 375 млн рублей на контрактах по нацпроектам

В Тюменской области завершается работа по заключению контрактов для реализации национальных проектов. Региону удалось сэкономить 375 млн руб., сообщил у себя в Telegram губернатор Александр Моор. Эти средства будут возвращены в бюджет или направлены на дополнительное финансирование нацпроектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Финансирование национальных проектов идет в плановом режиме. Проект «Продолжительная и активная жизнь» профинансирован более чем на 78%. Уровень финансирования проекта «Семья» превысил 50%, а на проект «Инфраструктура для жизни» уже выделено свыше 41% предусмотренных средств.

По словам Александра Моора, жители в основном довольны строительством объектов, которые строятся по нацпроектам. «Благодаря QR-кодам, которые размещены на всех объектах, строящихся в рамках нацпроектов, продолжаем получать обратную связь от жителей региона. Большинство отзывов — позитивные. Есть и конструктивные предложения. Активность земляков радует. Ведь главная цель национальных проектов — реальное улучшение качества жизни людей»,— сказал губернатор.

Ранее глава региона сообщил, что Тюменская область заняла первое место в России по выполнению национальных проектов в 2024 году — все показатели были выполнены на 100%. К весне более 80% составлял уровень законтрактованности нацпроектов «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни».

Ирина Пичурина