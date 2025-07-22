Суд Бразилии заблокировал счета сына экс-президента страны Болсонару

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заморозить счета и активы Эдуарду Болсонару, третьего сына бывшего президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщает CNN Brazil.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуарду Болсонару

Фото: Adriano Machado / Reuters Эдуарду Болсонару

Фото: Adriano Machado / Reuters

Эдуарду Болсонару в соцсети Х назвал решение судьи преступным произволом. Теперь он не сможет совершать никакие финансовые операции.

На прошлой неделе бразильский суд запретил экс-президенту пользоваться соцсетями. Кроме того, он обязан находиться дома в выходные и праздничные дни, а также с 19:00 до 6:00 по будням.

В отношении Жаира Болсонару продолжается расследование по делу о попытке переворота, целью которого мог быть срыв прихода к власти нынешнего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Президент США Дональд Трамп ранее призывал прекратить судебный процесс и пригрозил ввести 50-процентные пошлины на бразильские товары.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мало ли в Бразилии Трампов».