В Ярославле за две недели не смогли ликвидировать все последствия урагана

В Ярославле до сих пор не убрали все деревья, поваленные ураганом 8 июля. Об этом мэр Артем Молчанов заявил на открытом совещании в мэрии 22 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Мэр поблагодарил сотрудников «Горзеленхозстроя», «Яргорэлектротранса» и других организаций, которые принимали участие в ликвидации последствий штормового ветра. Но «остаточные явления» еще есть, сказал мэр.

«Это большая работа, поэтому поручение главам территориальных администраций провести обследование территории. Работу продолжить с управляющими компаниями, с Горзленхозстроем. До пятницы представить от каждого района информацию по итогу обследования, где еще необходимо применять дополнительные меры и по территориям управляющих компаний, и по территориям многоквартирных домов, и по территориям общего пользования»,— заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Антон Голицын