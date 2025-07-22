В Ярославле за две недели не смогли ликвидировать все последствия урагана
В Ярославле до сих пор не убрали все деревья, поваленные ураганом 8 июля. Об этом мэр Артем Молчанов заявил на открытом совещании в мэрии 22 июля.
Фото: Зоя Голицына
Мэр поблагодарил сотрудников «Горзеленхозстроя», «Яргорэлектротранса» и других организаций, которые принимали участие в ликвидации последствий штормового ветра. Но «остаточные явления» еще есть, сказал мэр.
«Это большая работа, поэтому поручение главам территориальных администраций провести обследование территории. Работу продолжить с управляющими компаниями, с Горзленхозстроем. До пятницы представить от каждого района информацию по итогу обследования, где еще необходимо применять дополнительные меры и по территориям управляющих компаний, и по территориям многоквартирных домов, и по территориям общего пользования»,— заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.