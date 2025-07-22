В Ессентуках началось возведение наблюдательного пункта на реке Подкумок

Минприроды Ставропольского края начало подготовительные работы для установки автоматического наблюдательного пункта на реке Подкумок в Ессентуках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ессентуков Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Назначением объекта станет контроль уровня воды в реках. Уточняется, что благодаря постоянному мониторингу об угрозе подтопления горожан и жителей всего региона смогут оповестить за шесть-девять часов. Автоматический наблюдательный пункт на реке курорта планируют запустить в сентябре.

Константин Соловьев