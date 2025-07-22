В Ставропольском крае объявлена чрезвычайная пожароопасность

По данным регионального центра гидрометеорологии, в Ставропольском крае 22 июля ожидается переменная облачность с кратковременными осадками и грозами. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В отдельных районах прогнозируются интенсивные ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с. Преобладающее направление ветра — западное, скорость 6-11 м/с. Температура воздуха составит ночью +18-23 , днем поднимется до +31-36 по краю. В Ставрополе ночные температуры ожидаются в пределах +19-21 , дневные — +31-33 »,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Помимо этого, метеорологи прогнозируют высокую пожарную опасность в регионе. В северо-западных и юго-восточных районах местами действует чрезвычайная пожароопасность пятого класса, в западной части края — четвертого класса.

Валентина Любашенко