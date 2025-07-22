Фигурант дела «Крокуса» лишился адвоката, потому что тот ушел на СВО

Адвокат Александр Ярин более не представляет интересы фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Алишера Касимова по причине смены деятельности. По словам источников, юрист подписал контракт с Министерством обороны.

«Ярин добровольцем ушел на СВО, в связи с этим он перестал представлять интересы Касимова», — заявила «РИА Новости» мать фигуранта. Агентство добавляет, что эти сведения подтвердили также «некоторые коллеги Ярина».

Гражданин РФ Алишер Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. В суде мужчина заявлял, что не знал о преступных планах арендаторов и что не признает своей вины. «РИА Новости» отмечают, что господин Касимов — «единственный фигурант дела, на суды к которому регулярно приходят родственники».

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие устроили стрельбу из автоматического оружия и подожгли зрительный зал. Жертвами теракта стали 147 человек, пострадали 336, трое оказались в списках пропавших без вести. Процесс по делу о теракте в «Крокусе» начнется 4 августа. В суде уже прошли предварительные слушания.

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