Экс-главе РЭО ГИБДД Полевского запросили 11 лет колонии за взятки на экзаменах

В Полевском городском суде состоялись прения по делу бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД ОМВД России «Полевской» Юрия Кувикина, обвиняемого в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Гособвинитель потребовал назначить обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным следствия, Юрий Кувикин с мая 2023 года по февраль 2024 года через посредников получил взятки от восьми граждан в размере 40 тыс. руб. за помощь в незаконной сдаче теоретического экзамена на права. По указанию обвиняемого сотрудники РЭО ГИБДД ОМВД России «Полевской» распределяли кандидатов в водители по местам, не попадавшим под обзор камер видеонаблюдения, что позволяло им использовать гаджеты для получения правильных ответов.

Кроме того, гособвинитель потребовал назначить Юрию Кувикину штраф в 3 млн руб., лишение права занимать определенные должности на госслужбе в течение 5 лет. Кроме того, его лишили звания «майор полиции».

Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал.

Полина Щуцкая