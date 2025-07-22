Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Назначен первый замминистра экономического развития Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого заместителя министра экономического развития. Это Ильмар Шариев, ранее занимавший в ведомстве должность начальника управления развития малого и среднего предпринимательства. Постановление главы региона опубликовано на портале правовой информации.

На сегодня у назначенного в декабре 2024 года министра экономического развития Челябинской области Марины Клочковой уже два заместителя. В середине апреля замминистром стала Светлана Федорова, до этого занимавшая должность начальника отдела анализа социально-экономических отношений экспертно-аналитического управления правительства региона. В минэкономразвития она курирует вопросы стратегического планирования.

Новости компаний Все