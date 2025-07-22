Назначен первый замминистра экономического развития Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого заместителя министра экономического развития. Это Ильмар Шариев, ранее занимавший в ведомстве должность начальника управления развития малого и среднего предпринимательства. Постановление главы региона опубликовано на портале правовой информации.

На сегодня у назначенного в декабре 2024 года министра экономического развития Челябинской области Марины Клочковой уже два заместителя. В середине апреля замминистром стала Светлана Федорова, до этого занимавшая должность начальника отдела анализа социально-экономических отношений экспертно-аналитического управления правительства региона. В минэкономразвития она курирует вопросы стратегического планирования.