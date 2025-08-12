Сегодня исполняется 50 лет губернатору Владимирской области Александру Авдееву

Александр Авдеев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Валерий Сидоренко:

— Дорогой Александр Александрович! Поздравляю Вас с юбилеем. Быть губернатором — значит служить народу, своей Родине. Делать все для счастья и благополучия родной страны. Для будущего наших детей. Именно так Вы и поступаете. Во многом благодаря Вам регион демонстрирует успехи в разных сферах, став лидером по привлечению инвестиций, реализуя масштабные проекты. И у жителей области появляется еще больше поводов для гордости за родной край. Во Владимирской области органично соединились история и современность. Город-музей Суздаль, отметивший тысячелетие, уже давно стал точкой притяжения туристов, духовным и культурным центром России. И мы продолжим этот импульс в рамках развития туристического маршрута «Золотое кольцо». От всей души желаю Вам новых побед и свершений на благо нашей страны!

