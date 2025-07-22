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Удмуртия увеличила экспорт лесопродукции в Узбекистан на 40% за год

17,28 тыс. куб. м лесопродукции экспортировали из Удмуртии в Узбекистан с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2024 года. 18 июля специалисты управления проконтролировали отправку 0,23 тыс. куб. м лесопродукции в Узбекистан.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, 4,86 тыс. т молочной продукции вывезли из Удмуртии в Узбекистан, Китай, Египет, Вьетнам, Азербайджан и Бангладеш с начала года. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.