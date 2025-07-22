Северная Осетия готовит 145 тысяч тонн кормов к зиме

В Северной Осетии активно ведется заготовка кормов для предстоящего зимнего периода. Аграрии убирают сено, косят травы и готовят кормовую базу для скота. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам господина Меняйло, работы проводятся в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». На данный момент собрано свыше 53,6 тыс. т грубых кормов.

«К началу зимы планируем довести объем заготовленных кормов до 145 тыс. т. Этого количества должно хватить для полного обеспечения всех хозяйств региона в стойловый период 2025-2026 годов», — прокомментировал глава республики.

Валентина Любашенко