В Ярославской области снизилось число избирателей

По состоянию на 1 июля 2025 года численность избирателей в Ярославской области составила 986 312 человек. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В областном центре зарегистрированы 457 214 избирателей, это самый населенный округ региона. Меньше всего избирателей в Брейтовском муниципальном округе – 5 088 человек.

За последние пять лет численность избирателей сократилась. Так, по данным на 1 июля 2020 года, в регионе был зарегистрирован 1 007 701 избиратель, или на 20 тыс. человек больше.

Антон Голицын