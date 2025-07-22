Медицинский центр на улице Черняховского в Петербурге продают за 250 млн рублей

В Санкт-Петербурге за 250 млн рублей выставлен на продажу многопрофильный медицинский центр. Объявление появилось 21 июля на площадке сервиса бесплатных объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Судя по размещенным фото, это медцентр сети MedClub по адресу: улица Черняховского, 62. На момент публикации в самой компании не ответили на запрос «Ъ-СПб» о предполагаемой продаже.

Согласно размещенной информации, площадь помещения составляет 1 тыс. кв. м. Внутри расположены семь кабинетов врачей, три операционные, 11 палат, диагностический центр, а также круглосуточный и дневной стационар. Указанный среднемесячный оборот — 30 млн рублей, расходы на ФОТ 87 сотрудников — 4,8 млн рублей, чистая прибыль — 6 млн рублей.

Покупателю перейдут материальные активы на 65 млн рублей, юрлицо, лицензии и сайт. Предположительно, речь идет об ООО «Медклуб» или одном из связанных с ним юридических лиц.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Кудрово с начальной ценой в 1,5 млрд рублей также выставили на торги здание под медицинский центр.

Артемий Чулков