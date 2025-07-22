Московский подрядчик сорвал благоустройство на Резинотехнике

В Ярославле расторгли контракт с московским подрядчиком ООО «Офисдипо», который должен был выполнить работы по благоустройству территории у ДК «Гамма» на Резинотехнике. Решение приняли 14 июля 2025 года, сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустройство у ДК "Гамма" в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля Благоустройство у ДК "Гамма" в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

Это уже второй случай, когда подрядчик не приступил к работам на объекте. В январе 2025 года контракт был расторгнут с «Ярдорремстроем», который должен был завершить работы еще в 2024 году. После этого работы частично передали МБУ «Горзеленхозстрой», но для завершения проекта понадобились субподрядчики.

2 июня 2025 года заключили контракт с ООО «Офисдипо» на сумму 6 млн рублей. Фирма должна была установить малые архитектурные формы и детские городки, но к концу июня стало ясно, что работы не начаты. Это привело к расторжению договора 14 июля.

ООО «Офисдипо» уже находится в реестре недобросовестных поставщиков. Ярославское МУФАС вынесло два решения о включении компании в этот реестр, последнее из которых датировано 21 июля. Аналогичные меры приняли антимонопольные органы еще четырех регионов.

Антон Голицын