КНДР планирует построить третий эсминец класса «Чвэ Хён» к октябрю 2026 года

Власти КНДР намерены создать новый эсминец класса «Чвэ Хён» к юбилею Трудовой партии Кореи, который будет праздноваться 10 октября 2026 года, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Это будет уже третий боевой корабль данного класса.

Агентство приводит «решение трудового коллектива» Нампхоской верфи от 21 июля, которое приблизит КНДР к прорыву «в достижении священного исторического дела – стремительного подъема статуса страны на уровень морской державы XXI века». Руководитель верфи Юн Чхи Гор в своем выступлении упомянул о гордости рабочего коллектива, который построил первый такой многоцелевой эсминец, спущенный на воду в апреле этого года.

Как сообщал «Ъ», при спуске на воду второго корабля этой серии 21 мая произошло разделение корпуса. Присутствовавший на церемонии глава КНДР Ким Чен Ын определил произошедшее как преступную безответственность кураторов проектирования и строительства. Эсминец должны были восстановить в июне.

Эрнест Филипповский, Хабаровск