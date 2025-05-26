Северокорейский эсминец утянул за собой людей

Власти Северной Кореи объявили о задержании четырех человек в связи с аварией в порту, где в ходе торжественной церемонии спуска на воду корабля в присутствии лидера страны Ким Чен Ына под воду частично ушел новый эсминец. Трое арестованных — сотрудники Чхонджинской судостроительной верфи. Задержан также видный партийный чиновник. Ким Чен Ын назвал инцидент «тяжелым происшествием и преступлением, вызванным неосторожностью и безответственностью». Восстановить корабль, пострадавший из-за неправильно выбранного способа спуска на воду, приказано в короткие сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его дочь Ким Джу Э

Фото: KCNA / Reuters Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его дочь Ким Джу Э

Фото: KCNA / Reuters

Об аресте сотрудников Чхонджинской судостроительной верфи сообщило северокорейское государственное агентство ЦТАК. В связи с аварией задержаны главный инженер Кан Чон Чхор, начальник цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хак и замдиректора верфи по административным делам Ким Ён Хак. Ранее также сообщалось о задержании видного партийного деятеля — заместителя заведующего отделом оборонной промышленности ЦК партии Ли Хён Сона.

Сейчас, как уточняет ЦТАК, в порту «под техническим руководством группы специалистов активно ведется по графику работа по восстановлению равновесия эсминца». Агентство утверждает, что корабль не получил критических повреждений. «В отличие от первоначального объявления, не было разрушения днища корабля, правый борт корабля был поцарапан, через структурные каналы кормовой части затек небольшой объем морской воды. Специалисты считают, что на выкачивание морской воды из затопленного отсека и балансировку корабля за счет отклонения носа корабля потребуется два-три дня, а на восстановление борта — около десяти дней»,— говорится в публикации.

Инцидент с военным кораблем произошел 20 мая на верфи Чхонджин на восточном побережье страны.

Церемония, за которой на месте наблюдала большая правительственная делегация во главе с Ким Чен Ыном, должна была стать очередной демонстрацией укрепления оборонного потенциала страны и модернизации ее военно-морского флота. Однако все пошло не по плану.

Вот как происшествие описано на русскоязычном сайте ЦТАК: «Из-за неаккуратной команды и неосторожности в управлении нарушена параллельность движения тележек, в результате чего спусковая каретка, на которой сидела корма корабля, преждевременно сошла с пути и осела, нарушилось равновесие корабля из-за разрушения днища корабля с отверстиями в некоторых частях, а нос корабля не сошел со стапеля». Эсминец, как следует из этого описания, пытались спустить боком, используя для этого специальные приспособления. При таком спуске корабль фактически скатывается в воду параллельно суше, создавая большую волну.

Судя по спутниковым снимкам, которые оперативно распространили южнокорейские и западные СМИ, в результате неудачного спуска корабль опрокинулся, его корма частично ушла под воду, в то время как нос остался на суше.

Не ушедшую под воду часть корабля судостроители накрыли синим брезентом (видимо, чтобы как раз скрыть его детали от спутников).

Речь идет о втором многоцелевом эсминце класса «Чхве Хён». Первый был успешно спущен на воду путем заполнения водой сухого дока 25 апреля на верфи в Нампхо (на западном побережье страны) и сейчас проходит испытания. Водоизмещение этих эсминцев составляет 5 тыс. тонн. Почему во втором случае выбрали боковой спуск, не уточняется. Ранее в Чхонджине в основном строились грузовые, рыболовецкие и землечерпательные суда. Значительного опыта в производстве и спуске на воду крупных военных кораблей, таких как эсминец, у верфи нет.

Ким Чен Ын, как сообщает ЦТАК, дал происшествию «серьезную оценку»: «Это никак не вообразимое, никак не допустимое серьезное, тяжелое происшествие и преступление, вызванное неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом».

По мнению Ким Чен Ына, авария «в один миг дискредитировала авторитет и достоинство государства».

Срочное восстановление эсминца он назвал «не просто деловым, а политическим вопросом». Он дал указание завершить ремонт судна до июньского пленума ЦК Трудовой партии.

«На мой взгляд, инцидент говорит о том, что "командирская воля, гнущая стальные переборки" в данном случае преобладала над трезвым расчетом. Приобретя технологии, позволяющие строить большие современные надводные корабли, наши друзья пренебрегли средствами обеспечения по крайней мере спуска корабля на воду,— прокомментировал “Ъ” ситуацию бывший заместитель командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал в отставке Евгений Сирота.— Не имея именно на этой верфи специальных инженерных устройств для дорогого, но безопасного спуска корабля большого водоизмещения (заявленного как 5 тыс. тонн) — док-камеры или док-понтона, корейские товарищи были вынуждены осуществлять спуск, судя по всему, неуправляемым поперечным способом». Случившееся, по его словам, серьезная проблема для достройки корабля и вступления его в строй.

Елена Черненко