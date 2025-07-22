Советник офиса Нетаньяху назвал несправедливым заявление 25 стран по Газе

Представитель канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман назвал несправедливым совместное заявление глав МИД 25 стран с призывом к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа. По его словам, документ не содержит осуждения действий «Хамас», что укрепляет у палестинского движения ощущение безнаказанности.

«Совместное заявление, в котором нет ни одного слова давления на "Хамас", не только несправедливо, но и вредно»,— написал Дмитрий Гендельман в Telegram-канале. Он отметил, что Израиль уважает международные усилия по прекращению конфликта и освобождению заложников, но считает, что документ вводит в заблуждение и подает «Хамас» неправильный и опасный сигнал, передает «РИА Новости».

Главы МИД 25 стран выступили с призывом к немедленному прекращению огня и снятию ограничений на доставку гуманитарной помощи в Газу. В обращении содержался призыв к «Хамас», Израилю и международному сообществу объединиться в совместных усилиях для прекращения конфликта.