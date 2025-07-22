Суд оставил 75-летнего бывшего прокурора Приморья в СИЗО

Первомайский суд Владивостока отклонил ходатайство защиты о смягчении меры пресечения в отношении 75-летнего экс-прокурора Приморского края Валерия Василенко. Он находится в СИЗО с августа 2023 года по обвинению в легализации похищенных средств АО «Восточная верфь», а также попытке похитить акции этого предприятия у миноритарного владельца.

В ходатайстве адвоката Сергея Голованюка указано, что его подзащитный имеет хронические заболевания: ишемическую болезнь сердца, болезнь легких (эмфизема), кисты обеих почек, полипы и дискинезию желчного пузыря, гиперплазию предстательной железы, хронический гастрит.

В разное время Валерий Василенко перенес множество хирургических операций с последующими осложнениями: ампутацию правой доли щитовидной железы, резекцию желудка, удаление аденомы предстательной железы, стентирование коронарной артерии.

В авиакатастрофе, им была получена тяжелая сочетанная травма: перелом грудины, ушиб сердца, головного мозга, легких, компрессионный перелом позвоночника.

По утверждению защиты, Валерий Василенко «страдает и мучается» под арестом «без надлежащей медицинской помощи». Адвокат попросил суд смягчить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Судья Антон Ефимов с утверждениями защиты не согласился и отклонил ходатайство. Адвокат Сергей Голованюк заявил «Ъ», что намерен обжаловать отказ в краевом суде.

Валерий Василенко с 1991 по 2005 год возглавлял надзорное ведомство Приморья, а затем занимал пост зампреда совета директоров АО «Восточная верфь».

По версии следствия, с 2017 года по апрель 2022 года участники ОПС, в состав которого входил и экс-прокурор, похитили у АО «Восточная верфь» свыше 13 млн руб., большая часть которых пошла на оплату труда экипажа катамарана «Улисс». Помимо этого, считает следствие, путем обмана участники группы пытались похитить у миноритарного акционера и гендиректора верфи Игоря Мирошниченко акции на сумму более 2,2 млн руб. Кроме того, участникам предполагаемого ОПС вменяют в вину легализацию незаконно приобретенного имущества на сумму более 46 млн руб. Защита настаивает на абсурдности обвинения.

Алексей Чернышев, Владивосток