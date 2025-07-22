ЦАХАЛ задержал в секторе Газа двух сотрудников ВОЗ

Военнослужащие армии Израиля задержали двух сотрудников Всемирной организации здравоохранения в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. ВОЗ потребовала немедленно освободить сотрудников и членов их семей.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус написал в соцсети X, что военнослужащие ЦАХАЛа ворвались в помещение ВОЗ в Дейр-эль-Балахе. Женщин и детей они заставили пешком эвакуироваться в сторону гуманитарной зоны в Эль-Маваси, а мужчин задержали.

Речь идет о двух сотрудниках ВОЗ и о двух членах их семей мужского пола. По словам главы организации, задержанных мужчин раздели и обыскали «под дулом пистолета». Позднее трое из них были отпущены. Один человек остается под арестом. В ЦАХАЛ ситуацию не комментировали.