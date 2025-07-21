В Бердянске осколки беспилотника упали на детский сад и часть МЧС

Силами ПВО над Бердянском в Запорожской области сбит украинский беспилотник, осколки которого упали на территорию детского сада и пожарно-спасательной части. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По словам господина Балицкого, в момент падения обломков в детском саду находились 18 человек, 12 из них — дети. Никто не пострадал, в том числе в части МЧС. Сейчас дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы.

Днем Минобороны отчитывалось об уничтожении 19 беспилотников над регионами России. Шесть из них сбито над Брянской областью, пять — над Московской, четыре — над Орловской, по два — над Калужской и Смоленской областями. Об атаках на Запорожскую область не сообщалось.