Силы ПВО сбили 19 беспилотников над российскими регионами

Российские силы ПВО с 12:20 до 15:00 мск перехватили и уничтожили 19 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Шесть БПЛА сбито в небе над Брянской областью, пять — над Московской (в том числе один, летевший в сторону Москвы), четыре — над Орловской, по два — над Калужской и Смоленской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин о пострадавших и разрушениях не сообщал. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. При уничтожении дронов в Брянской области также обошлось без жертв и повреждений, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В других регионах ситуацию пока не комментировали.