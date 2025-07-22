Покупатели расширили бюджеты

В январе—июне 2025 года продажи элитных новостроек Москвы выросли на 51% год к году, до 160 млрд руб. За эти деньги покупатели приобрели 740 квартир и апартаментов, на 15% больше, чем в тот же период годом ранее. Спрос стимулируют программы рассрочки девелоперов и низкая зависимость сегмента от стоимости ипотечного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Объем сделок на первичном рынке элитного жилья Москвы в январе—июне 2025 года составил 160 млрд руб., увеличившись на 51% год к году, подсчитали в агентстве «Intermark Городская недвижимость». Достигнутое значение аналитики называют рекордным за историю наблюдений. В компании Whitewill совокупную стоимость сделок на рынке высокобюджетного жилья в первом полугодии оценивают в 229,2 млрд руб. Год к году значение прибавило 15%.

Согласно «Intermark Городская недвижимость», суммарно в январе—июне в элитных московских новостройках было продано 740 лотов площадью 96,2 тыс. кв. м. Год к году эти значения увеличились на 15% и 21,8% соответственно. Аналитики агентства «Метриум» ранее отмечали, что на рынке было заключено 435 договоров долевого участия (ДДУ), рост год к году — на 6,4%. Площадь проданных квартир и апартаментов увеличилась на 9,3%, до 52,8 тыс. кв. м.

Позитивная динамика в сегменте дорогого жилья прослеживается в контексте падения спроса на массовое.

В общей сложности, согласно Росреестру, на рынке Москвы в первом полугодии было заключено 37,7 тыс. ДДУ. Год к году показатель сократился на 16%. Рост спроса на высокобюджетное жилье управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин связывает с распространением на рынке с осени прошлого года программ рассрочек: «состоятельным клиентам стало легче принимать решения о входе в крупные сделки, и начался транзит сбережений с депозитов».

Одновременно сегмент высокобюджетного жилья в меньшей степени подвержен негативному влиянию высоких ипотечных ставок. Сделок с привлечением таких кредитов в январе—июне практически не заключалось, следует из данных «Intermark Городская недвижимость».

Спрос стал одним из факторов роста цен на высокобюджетные новостройки.

Средняя стоимость 1 кв. м в элитных проектах в январе—июне, по подсчетам «Intermark Городская недвижимость», составила 2,02 млн руб. за кв. м.

Год к году показатель вырос на 30%. В «Метриуме» ранее обращали внимание, что на показатель влияет в том числе изменение структуры предложения: выросла доля объектов класса де-люкс и проектов в высокой стадии готовности. Аналитики добавляют, что элитное жилье в целом обладает высокой ликвидностью, что способствует постоянному увеличению его стоимости.

Согласно данным «Метриума», по итогам июня на первичном рынке Москвы экспортировали 2,1 тыс. высокобюджетных лотов. Год к году значение прибавило 24,2%. Но в перспективе объем предложения может начать сокращаться. Господин Халин не исключает, что тенденция к увеличению спроса в сегменте сохранится — и по итогам второго полугодия число сделок на нем вырастет на 20–25% год к году.

Александра Мерцалова