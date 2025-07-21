Бастрыкин хочет знать обстоятельства гибели младенца в ДТП в Ярославской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу о ДТП в Ярославской области, где погиб ребенок. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что авария произошла 20 июля 2025 года в поселке Ишня Ростовского района. Вечером водитель мопеда сбил пешеходов и детскую коляску с пятимесячным ребенком, а после скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции быстро установили его личность.

Ребенка срочно доставили в больницу, но он скончался от травм. Следственные органы Ярославской области расследуют дело по статье 264 УК РФ, касающейся нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления по Ярославской области Александру Бессмельцеву доложить о ходе расследования.

Антон Голицын