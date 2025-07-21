Полиция задержала водителя мопеда, сбившего коляску с младенцем

В Ростовском районе задержали водителя мопеда, сбежавшего после ДТП, в котором погибла пятимесячная девочка. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 20 июля в Ишне. Водитель на мопеде сбил семейную пару с ребенком в коляске. Один из родителей госпитализирован, второму оказали помощь на месте.

Водитель скрылся, оставив мопед. Следственное подразделение ОМВД России «Ростовский» возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Полицейские и сотрудники Госавтоинспекции быстро установили личность нарушителя. На видеозаписи он рассказал, что ехал в магазин на мопеде знакомого. Увидев людей, попытался затормозить, но тормоза были неисправны.

Задержанным оказался 39-летний местный житель. В ближайшее время материалы дела передадут в следственные органы для дальнейшего рассмотрения.

Антон Голицын