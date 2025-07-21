Умерла актриса и член Союза кинематографистов Татьяна Егорова

Актриса театра и кино Татьяна Егорова умерла на 82 году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Татьяна Егорова в детстве занималась в драматическом кружке «Родник», в который также ходили артисты Сергей Шакуров, Василий Бочкарев и Валентин Смирнитский. В 1966 году окончила Театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу театра Сатиры.

Карьера госпожи Егоровой насчитывает более 30 ролей в кино. Среди них: Вера невеста в «Журавль в небе» (1977), водяная нимфа в «Армавир» (1991) и другие. Кроме того, актриса сыграла в телеспектаклях «А зори здесь тихие» (1970) и «Швейк на Второй мировой войне» (1960). Также Татьяна Егорова известна благодаря своей книге о взаимоотношениях с Андреем Мироновым, написанной после его смерти. Была членом Союза кинематографистов России.