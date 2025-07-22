Деловые поездки в России сократились на 3%, за рубеж — на 5%

В первой половине 2025 года внутренние деловые поездки в России сократились на 3%, зарубежные — на 5%, подсчитали в компании «Аэроклуб» (крупнейший туроператор на рынке делового туризма). Наибольший спад спроса внутри страны зафиксирован в Москве (–22%), Санкт-Петербурге (–16%), Тюмени (–19%), за границей — в Турции (–21%) и ОАЭ (–31%).

Рост сохраняется лишь в отдельных направлениях: внутри страны — в Сочи, Новосибирске и Иркутске, за рубежом — в Китае (+21%) и Узбекистане (+48%). Эксперты связывают снижение с оптимизацией тревел-бюджетов из-за роста цен на авиабилеты. В среднем перелет в экономклассе по России подорожал на 11%, до 15 тыс. руб. в одну сторону.

При этом доля зарубежных командировок выросла с 9% до 22% — бизнес активизирует экспортные проекты. Ожидается, что во втором полугодии спад продолжится, но его смягчат инфраструктурные проекты внутри страны и сотрудничество с Азией.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Командировки объезжают столицы».